2023-03-06
«Юнона» зробила найдетальніші знімки супутника Юпітера Іо
Це найбільш вулканічно активний місяць у Сонячній системі, інформує
"Юнона" зробила знімки Іо© NASA
Станція "Юнона", яка займається вивченням системи Юпітера, передала на Землю детальні знімки Іо - третього за величиною галілеєва супутника газового гіганта. Ці знімки є зображеннями найбільш вулканічно активного місяця в Сонячній системі, зробленими з найближчої відстані, повідомляє
"Юнона" підлетіла до супутника на 51500 кілометрів. До цього з Іо зближався апарат New Horizon у 2006 році, коли прямував до Плутона.
Фаїна Вауліна, ZN.ua