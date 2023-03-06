«Юнона» зробила найдетальніші знімки супутника Юпітера Іо

Станція "Юнона", яка займається вивченням системи Юпітера, передала на Землю детальні знімки Іо - третього за величиною галілеєва супутника газового гіганта. Ці знімки є зображеннями найбільш вулканічно активного місяця в Сонячній системі, зробленими з найближчої відстані, повідомляє Science Alert.

"Юнона" підлетіла до супутника на 51500 кілометрів. До цього з Іо зближався апарат New Horizon у 2006 році, коли прямував до Плутона.