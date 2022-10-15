Вчені показали затемнення Юпітера супутником Марса

Вражаюче відео зняв апарат Mars Express.

Вчені показали затемнення Юпітера супутником Марса
Деймос пройшов перед Юпітером та його супутниками
© European Space Agency

Апарат Європейського космічного агенства Mars Express зробив вражаюче відео, на якому можна побачити затемнення Юпітера супутником Марса. Як повідомляє Science alert, апарат знаходиться на відстані 100 мільйонів кілометрів від дому і "опинився у потрібний час у потрібному місці".

Зазначається, що "винуватцем" затемнення став менший супутник Марса, Деймос. Він пройшов між апаратом та Юпітером та чотирма його галілеєвими супутниками.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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