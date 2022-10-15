2022-10-15
Вчені показали затемнення Юпітера супутником Марса
Вражаюче відео зняв апарат Mars Express.
Деймос пройшов перед Юпітером та його супутниками© European Space Agency
Апарат Європейського космічного агенства Mars Express зробив вражаюче відео, на якому можна побачити затемнення Юпітера супутником Марса. Як повідомляє
Зазначається, що "винуватцем" затемнення став менший супутник Марса, Деймос. Він пройшов між апаратом та Юпітером та чотирма його галілеєвими супутниками.
Фаїна Вауліна, ZN.ua