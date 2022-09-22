Старший за Стоунхендж та піраміди: у Чехії знайшли стародавній пам'ятник

Вік споруди оцінюється у 7000 років.

Старший за Стоунхендж та піраміди: у Чехії знайшли стародавній пам'ятник
Вік пам'ятника оцінюється у 7000 років
© Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences

Археологи виявили недалеко від Праги залишки споруди Кам'яної доби, старшої за Стоунхендж та єгипетські піраміди. Як повідомляє Live Science, споруда є «найдавнішим свідченням існування архітектури в Європі».

Виявлений комплекс формою нагадував медальйон. Ймовірно, що 7000 років тому тут могли збиратися місцеві жителі, хоч точне призначення комплексу невідоме. Діаметр комплексу становить близько 55 метрів, що приблизно дорівнює висоті Пізанської вежі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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