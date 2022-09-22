Старший за Стоунхендж та піраміди: у Чехії знайшли стародавній пам'ятник

Археологи виявили недалеко від Праги залишки споруди Кам'яної доби, старшої за Стоунхендж та єгипетські піраміди. Як повідомляє Live Science , споруда є «найдавнішим свідченням існування архітектури в Європі».

Виявлений комплекс формою нагадував медальйон. Ймовірно, що 7000 років тому тут могли збиратися місцеві жителі, хоч точне призначення комплексу невідоме. Діаметр комплексу становить близько 55 метрів, що приблизно дорівнює висоті Пізанської вежі.