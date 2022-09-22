Телескоп «Джеймс Вебб» зробив неймовірно чіткі знімки кілець Нептуна

Телескоп "Джеймс Вебб" передав на Землю свій перший знімок Нептуна. Як повідомляє Європейське космічне агентство, це не просто найчіткіший знімок кілець планети за останні 30 років. Зображення телескопа дає змогу глянути на Нептун по-новому.

Вчені агентства відзначають, що, все ж, найдивовижніше в новому знімку, отриманому «Джеймсом Веббом», - це чітке зображення динамічних кілець планети. Деякі з них взагалі не було видно на інших знімках.