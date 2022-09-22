2022-09-22
Телескоп «Джеймс Вебб» зробив неймовірно чіткі знімки кілець Нептуна
Це найчіткіші зображення кілець планети за останні 30 років, інформує
"Джеймс Вебб" зробив знімки Нептуна© European Space Agency
Телескоп "Джеймс Вебб" передав на Землю свій перший знімок Нептуна. Як
Вчені агентства відзначають, що, все ж, найдивовижніше в новому знімку, отриманому «Джеймсом Веббом», - це чітке зображення динамічних кілець планети. Деякі з них взагалі не було видно на інших знімках.
Фаїна Вауліна, ZN.ua