2022-09-20
Наступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстань
Гігантська планета здаватиметься надзвичайно яскравою на нічному небі, інформує
Наступного тижня Юпітер підійде дуже близько до Землі© Space.com
Найбільша планета Сонячної системи, Юпітер, наблизиться до Землі на найближчу відстань за останні 59 років. Станеться це 26 вересня, повідомляє
Зазначається, що в цей момент планета буде прямо навпроти Сонця, а між ними розташується Земля. Це явище в астрономії називається опозицією.
Фаїна Вауліна, ZN.ua