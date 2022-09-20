Наступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстань

Найбільша планета Сонячної системи, Юпітер, наблизиться до Землі на найближчу відстань за останні 59 років. Станеться це 26 вересня, повідомляє Space.com .

Зазначається, що в цей момент планета буде прямо навпроти Сонця, а між ними розташується Земля. Це явище в астрономії називається опозицією.