Наступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстань

Гігантська планета здаватиметься надзвичайно яскравою на нічному небі, інформує ZN.ua.

Наступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстань
Наступного тижня Юпітер підійде дуже близько до Землі
© Space.com

Найбільша планета Сонячної системи, Юпітер, наблизиться до Землі на найближчу відстань за останні 59 років. Станеться це 26 вересня, повідомляє Space.com.

Зазначається, що в цей момент планета буде прямо навпроти Сонця, а між ними розташується Земля. Це явище в астрономії називається опозицією.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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