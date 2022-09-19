Вчені виявили несподівані наслідки пандемії COVID-19

Кількість випадків раннього статевого дозрівання у дівчаток зросла, інформує ZN.ua.

Вчені виявили несподівані наслідки пандемії COVID-19
Пандемія коронавірусу призвела до збільшення кількості дівчаток з раннім статевим дозріванням
© unsplash/nomax

Декілька досліджень, проведених вченими, показали, що кількість дівчаток-підлітків з раннім статевим дозріванням зросла більше ніж у два рази після початку пандемії коронавірусу. Чому це сталося, вчені поки що сказати не можуть, повідомляє New Scientist.

В одному з досліджень вчені з Університету Бонна в Німеччині встановили, що кількість дівчаток з діагнозом «раннє статеве дозрівання» в одному медичному центрі залишалася незмінною з 2015 до 2019 рік і становила менше 10 випадків на рік. У 2020 році, коли почалася пандемія COVID-19, це число зросло до 23, тобто зросло більше, ніж удвічі. А у 2021 році досягло показника у 30 осіб на рік.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Винна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від рибВинна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від риб
Археологи знайшли у столиці хетів ієрогліфи, яким 3500 років: фотоАрхеологи знайшли у столиці хетів ієрогліфи, яким 3500 років: фото
Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси ЗемліВчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі
Глобальне потепління може перешкодити здатності лісів поглинати вуглекислий газГлобальне потепління може перешкодити здатності лісів поглинати вуглекислий газ
Вчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зіркиВчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зірки
Блок рекламы


Похожие новости
Чи не астероїд: вчені назвали причину загибелі динозаврівЧи не астероїд: вчені назвали причину загибелі динозаврів
Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси ЗемліВчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі
Вчені навчили штучний інтелект створювати нові білкиВчені навчили штучний інтелект створювати нові білки
Вчені навчили робота сміятися під час розмовиВчені навчили робота сміятися під час розмови
Вчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зіркиВчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зірки
Земля могла бути «ще більш придатною для життя», якби не Юпітер – вченіЗемля могла бути «ще більш придатною для життя», якби не Юпітер – вчені
Вчені знайшли відповідь на запитання, чому люди розумніші за інші примати.Вчені знайшли відповідь на запитання, чому люди розумніші за інші примати.
Один океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вченіОдин океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вчені
Вчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозокВчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозок
Вчені показали фото тисячі невидимих молодих зірок у туманності "Тарантул"Вчені показали фото тисячі невидимих молодих зірок у туманності "Тарантул"
Последние новости
Подгружаем последние новости