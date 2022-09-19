Вчені виявили несподівані наслідки пандемії COVID-19

Декілька досліджень, проведених вченими, показали, що кількість дівчаток-підлітків з раннім статевим дозріванням зросла більше ніж у два рази після початку пандемії коронавірусу. Чому це сталося, вчені поки що сказати не можуть, повідомляє New Scientist.

В одному з досліджень вчені з Університету Бонна в Німеччині встановили, що кількість дівчаток з діагнозом «раннє статеве дозрівання» в одному медичному центрі залишалася незмінною з 2015 до 2019 рік і становила менше 10 випадків на рік. У 2020 році, коли почалася пандемія COVID-19, це число зросло до 23, тобто зросло більше, ніж удвічі. А у 2021 році досягло показника у 30 осіб на рік.