Був населений 3 млрд років тому? На Марсі знайшли "будівельні блоки" життя

Нещодавно марсохід NASA Perseverance виявив органічні речовини, які можуть допомогти визначити, чи інопланетяни насправді коли-небудь існували на Марсі. В органічних молекулах міститься вуглець, а його вважають будівельним матеріалом життя.

Про це написали в DailyMail.

Колекція органічної речовини з кратера Джезеро, де, ймовірно, колись було озеро та дельта, що впадає в нього, свідчить про те, що 3,5 мільярда років тому тут було потенційно придатне для життя середовище, інформує Апостроф .

Космічне агентство США повідомило, що Perseverance зібрало чотири зразки з дельти стародавньої річки, довівши загальну кількість науково переконливих зразків гірських порід до 12.

"Гірські породи, які ми досліджували в дельті, мають найвищу концентрацію органічної речовини, яку ми ще знайшли під час місії", - сказав Кен Фарлі, науковий співробітник проекту Perseverance з Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені.

Марсохід зробив вимірювання та взяв зразки в районі під назвою Скіннер-Рідж, який складається з шаруватих осадових порід, деякі з них містять матеріали, що, найімовірніше, були перенесені за багато кілометрів проточною водою мільярди років тому.

"Зі зразками, які ми зараз беремо в цій більш осадовій зоні, ми, звичайно, знаходимося в центрі того, з чого ми хотіли почати", - сказав науковий керівник NASA Томас Зурбухен під час пресконференції.

Осадові породи містять складні органічні молекули, які називаються ароматичними, разом із глинами та сульфатними мінералами. Останні можуть утворюватися при взаємодії води з гірськими породами. У цих матеріалах немає певних ознак життя або біосигнатур, але вчені переконані, що вони шукають у правильному місці.

"Хоча само по собі виявлення органіки цього класу не означає, що там остаточно існувало життя, цей набір спостережень справді починає нагадувати деякі речі, які ми бачили тут, на Землі. Простіше кажучи, якщо це полювання за скарбами потенційних ознак життя на іншій планеті, органічна речовина є підказкою. І ми отримуємо все сильніші й сильніші підказки, просуваючись через нашу дельта-кампанію", - наголосив Сунанда Шарма з Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії під час пресконференції.

Це не перший випадок, коли Perseverance знаходить органічну речовину на Марсі, але цього разу виявлення відбулося в районі, де колись могло існувати життя.

"У далекому минулому пісок, грязь і солі, які зараз складають зразок хребта Wildcat Ridge, відкладалися в умовах, коли потенційно могло процвітати життя. Той факт, що органічну речовину було знайдено в такій осадовій породі, яка відома тим, що тут, на Землі, зберігає скам’янілості стародавнього життя, є важливим. Однак, якими б потужними не були наші прилади на борту Perseverance, для подальших висновків щодо того, що міститься у зразку Wildcat Ridge, доведеться почекати, поки його не повернуть на Землю для поглибленого вивчення в рамках кампанії агентства з повернення зразків з Марса", - додав Фарлі.

Під час своєї першої наукової кампанії Perseverance досліджувала дно кратера, знаходячи магматичні породи, які утворюються глибоко під землею з магми або під час вулканічної активності на поверхні.

"Дельта з її різноманітними осадовими породами чудово контрастує з виверженими породами, утвореними кристалізацією магми, виявленими на дні кратера. Це зіставлення дає нам глибоке розуміння геологічної історії після утворення кратера та різноманітний набір зразків. Наприклад, ми знайшли пісковик, який містить зерна та уламки гірських порід, утворені далеко від кратера Єзеро, і аргіліт, який містить інтригуючі органічні сполуки", -резюмував Фарлі.