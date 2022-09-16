Швидкість підйому рівня моря у Новій Зеландії прискорилася вдвічі за 60 років

Основна причина цього – зміни клімату.

Швидкість підйому рівня моря у Новій Зеландії прискорилася вдвічі за 60 років
Рівень моря навколо Нової Зеландії стрімко підвищується
© Pixabay

Рівень моря навколо Нової Зеландії за останні 60 років зростав удвічі швидше, ніж на початку минулого століття, свідчать дані Stats NZ. Головну роль у цьому відіграли кліматичні зміни, повідомляє The Guardian.

Індикатори зростання рівня моря показали, що його швидкість подвоїлася між 1961 і 2020 роками в порівнянні з періодом 1901-1960-ми. Це справедливо для трьох з чотирьох точок, в яких велися спостереження: Веллінгтон, Літтелтон і Данідіне.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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