Швидкість підйому рівня моря у Новій Зеландії прискорилася вдвічі за 60 років

Рівень моря навколо Нової Зеландії за останні 60 років зростав удвічі швидше, ніж на початку минулого століття, свідчать дані Stats NZ. Головну роль у цьому відіграли кліматичні зміни, повідомляє The Guardian .

Індикатори зростання рівня моря показали, що його швидкість подвоїлася між 1961 і 2020 роками в порівнянні з періодом 1901-1960-ми. Це справедливо для трьох з чотирьох точок, в яких велися спостереження: Веллінгтон, Літтелтон і Данідіне.