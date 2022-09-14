Не тільки Амазонка: світ стрімко втрачає тропічні ліси

Басейн Амазонки, ймовірно, - перше, що спадає на думку, при думці про руйнівну вирубку тропічних лісів. Але нове дослідження вчених показує, що це не єдиний регіон нашої планети, який викликає занепокоєння, повідомляє Science Alert.

За словами вчених, їх дослідження стало першим, у якому комплексно було оцінено втрату лісів планети внаслідок промислового видобутку корисних копалин у тропіках. І його результати неприємні. Так, з 2010 по 2019 рік Земля втратила 3264 квадратні кілометри тропічних лісів.