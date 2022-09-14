Не тільки Амазонка: світ стрімко втрачає тропічні ліси

За 19 років на Землі стало на 3264 тисяч квадратних кілометрів менше лісів, інформує ZN.ua.

Не тільки Амазонка: світ стрімко втрачає тропічні ліси
Тропічні ліси страждають від вирубки через видобуток корисних копалин
© Википедия

Басейн Амазонки, ймовірно, - перше, що спадає на думку, при думці про руйнівну вирубку тропічних лісів. Але нове дослідження вчених показує, що це не єдиний регіон нашої планети, який викликає занепокоєння, повідомляє Science Alert.

За словами вчених, їх дослідження стало першим, у якому комплексно було оцінено втрату лісів планети внаслідок промислового видобутку корисних копалин у тропіках. І його результати неприємні. Так, з 2010 по 2019 рік Земля втратила 3264 квадратні кілометри тропічних лісів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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