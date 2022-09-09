NASA назвало дату нової спроби запуску місії Артеміда

Агентству потрібно вирішити проблему з витоком палива ракети, інформує ZN.ua.

NASA назвало дату нової спроби запуску місії Артеміда
Місію "Артеміда" можуть запустити наприкінці вересня
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NASA здійснить нову спробу запустити місію Артеміда-1 23 вересня. Але це відбудеться лише в тому випадку, якщо агентству вдасться вирішити проблему з витоком палива з бака апарату, повідомляє Space.com.

За словами Джима Фрі, заступник голови NASA з розробки дослідницьких систем, запуск місії може відбутися 23 або 27 вересня. Точна дата залежить від ряду умов, у тому числі, від того, чи вирішить NASA продовжити час, необхідний на перевірку батарей системи припинення польоту ракети Space Launch System (SLS).


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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