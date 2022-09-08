Міні-вертоліт NASA здійснив черговий політ на Марс: фото

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) заявило про успішне завершення вже 31-го польоту марсіанського вертольота-беспілотника Ingenuity.

Про це у Twitter повідомила Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), інформує Апостроф.

Зазначається, що апарат завершив політ 6 вересня. Ingenuity пролетів на 97,2 м на захід у напрямку дельти річки Єзеро за 55,6 секунди.

У JPL повідомили, що максимальна висота під час польоту вертольота становила 10 метрів.

Після майже семи місяців польоту Ingenuity був доставлений на Марс разом із марсоходом Perseverance 18 лютого 2021 року. Свою першу "подорож" Марсом Ingenuity здійснив 19 квітня. Попередній, 30-й політ Ingenuity вартістю 85 млн. доларів здійснив 20 серпня.


Олексій Руденко, Апостроф





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