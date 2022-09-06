В апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазми

Європейський апарат успішно впорався з випробуванням.

В апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазми
Сонце викинуло у бік Венери потік плазми
© NASA

Європейський апарат Solar Orbiter зіткнувся з потужним потоком плазми, викинутим Сонцем. Плазма накрила апарат прямо перед маневром, який він здійснював біля Венери, повідомляє Space.com.

Величезний викид корональної маси (СМЕ) відбувся на Сонці 30 серпня, він був направлений у бік Венери. Незабаром після цього гігантська бульбашка плазми накрила Solar Orbiter, який в цей момент готувався до останнього орбітального обльоту цієї планети.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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