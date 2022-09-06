2022-09-06
В апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазми
Європейський апарат успішно впорався з випробуванням.
Сонце викинуло у бік Венери потік плазми© NASA
Європейський апарат Solar Orbiter зіткнувся з потужним потоком плазми, викинутим Сонцем. Плазма накрила апарат прямо перед маневром, який він здійснював біля Венери, повідомляє
Величезний викид корональної маси (СМЕ) відбувся на Сонці 30 серпня, він був направлений у бік Венери. Незабаром після цього гігантська бульбашка плазми накрила Solar Orbiter, який в цей момент готувався до останнього орбітального обльоту цієї планети.
Фаїна Вауліна, ZN.ua