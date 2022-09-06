Китай запустив на орбіту таємничий супутник-шпигун

Китай запустив на орбіту загадковий супутник. Офіційно він «збиратиме дані про землю, поля і природні катаклізми», але, за словами аналітиків, може бути націлений і на військові дані, повідомляє Space.com.

Супутник Yaogan 33(02) вивела на орбіту ракета-носій Long March 4C, запуск відбувся 2 вересня. Космічні сили США зафіксували появу двох об'єктів, пов'язаних з запуском: супутник, розташований на полярній орбіті заввишки 680-688 кілометрів, і другий ступінь ракети-носія, що знаходиться на орбіті заввишки 408 кілометрів.