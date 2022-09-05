2022-09-05
До Землі летить "надзвуковий" астероїд - NASA
Небесне тіло пролетить повз планету вже 6 вересня.
До Землі летить астероїд, який рухається швидше за швидкість звуку© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Невеликий астероїд 6 вересня пролетить повз Землю на швидкості, яка у 10 разів перевищує швидкість кулі. Як повідомляє
Для порівняння, 36 метрів – це приблизно половина розмаху крил реактивного літака Boeing 767. Але астероїд примітний тим, що мчить до Землі на швидкості 9,10 кілометрів на секунду або 32760 кілометрів на годину. Це приблизно в 10 разів більше за швидкість середньої гвинтівкової кулі НАТО.
Фаїна Вауліна, ZN.ua