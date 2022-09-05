До Землі летить "надзвуковий" астероїд - NASA

Небесне тіло пролетить повз планету вже 6 вересня.

До Землі летить
До Землі летить астероїд, який рухається швидше за швидкість звуку
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Невеликий астероїд 6 вересня пролетить повз Землю на швидкості, яка у 10 разів перевищує швидкість кулі. Як повідомляє The Jerusalem Post, діаметр небесного тіла під позначенням 2022 QC7 становить 16-36 метрів, свідчать дані NASA.

Для порівняння, 36 метрів – це приблизно половина розмаху крил реактивного літака Boeing 767. Але астероїд примітний тим, що мчить до Землі на швидкості 9,10 кілометрів на секунду або 32760 кілометрів на годину. Це приблизно в 10 разів більше за швидкість середньої гвинтівкової кулі НАТО.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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