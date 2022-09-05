Виправлення неполадок ракети місії «Артеміда» може тривати кілька тижнів – NASA

Ймовірно, найближчим часом запуску місії чекати не варто, інформує ZN.ua.

Виправлення неполадок ракети місії «Артеміда» може тривати кілька тижнів – NASA
Запуск "Артеміди" не відбудеться найближчим часом
© ZN.UA

Представники NASA заявили, що на виправлення проблем з паливною системою ракети-носія місії «Артеміда», через які її запуск 3 вересня скасували, може піти кілька тижнів. Ймовірно, ракету навіть приберуть зі стартового майданчика, повідомляє Space.com.

Витік рідкого водню було зафіксовано в суботу вранці, коли NASA намагалося заправити свою гігантську ракету Space Launch System (SLS), яка мала відправити корабель у подорож на орбіту Місяця. Незважаючи на три окремі спроби виправити витік, інженери не впоралися з завданням і, зрештою, вирішили зупинитися, щоб оцінити ситуацію.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Місія "Артеміда-1": ракета зі Снупі та баранцем Шоном на борту прокладе шлях для висадки людей на МісяцьМісія "Артеміда-1": ракета зі Снупі та баранцем Шоном на борту прокладе шлях для висадки людей на Місяць
Археологи знайшли у знаменитому стародавньому місті гробницю пташиного оракула: фотоАрхеологи знайшли у знаменитому стародавньому місті гробницю пташиного оракула: фото
Як було збудовано єгипетські піраміди: археологи дали несподівану відповідьЯк було збудовано єгипетські піраміди: археологи дали несподівану відповідь
Жило задовго до динозаврів: у Канаді виявили останки невідомої твариниЖило задовго до динозаврів: у Канаді виявили останки невідомої тварини
Археологи розкопали у Китаї статую міфічного звіра: фото унікальної знахідкиАрхеологи розкопали у Китаї статую міфічного звіра: фото унікальної знахідки
Блок рекламы


Похожие новости
ЦЕРН може призупинити роботу Великого адронного колайдера через енергетичну кризуЦЕРН може призупинити роботу Великого адронного колайдера через енергетичну кризу
До Землі летить "надзвуковий" астероїд - NASAДо Землі летить "надзвуковий" астероїд - NASA
Синдром Дауна не лікується, але якість життя страждаючих їм може покращити один гормонСиндром Дауна не лікується, але якість життя страждаючих їм може покращити один гормон
Блискавка влучила у стартовий майданчик ракети для польоту на Місяць — чи відбудеться запускБлискавка влучила у стартовий майданчик ракети для польоту на Місяць — чи відбудеться запуск
«Сонячний годинник» може допомогти передбачити магнітні бурі на Землі«Сонячний годинник» може допомогти передбачити магнітні бурі на Землі
Полярні сяйва та гігантська червона пляма: телескоп NASA зробив вражаючі фото ЮпітераПолярні сяйва та гігантська червона пляма: телескоп NASA зробив вражаючі фото Юпітера
Крижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з «підводного снігу» – вченіКрижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з «підводного снігу» – вчені
Грунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системиГрунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системи
Xiaomi створила робота-гуманоїда CyberOne - коштує $104 тисячі і може розпізнати 45 емоцій: фото та відеоXiaomi створила робота-гуманоїда CyberOne - коштує $104 тисячі і може розпізнати 45 емоцій: фото та відео
NASA показало вражаюче фото галактики "Колесо Воза" в 500 млн світлових років від ЗемліNASA показало вражаюче фото галактики "Колесо Воза" в 500 млн світлових років від Землі
Последние новости
Подгружаем последние новости