Виправлення неполадок ракети місії «Артеміда» може тривати кілька тижнів – NASA

Представники NASA заявили, що на виправлення проблем з паливною системою ракети-носія місії «Артеміда», через які її запуск 3 вересня скасували, може піти кілька тижнів. Ймовірно, ракету навіть приберуть зі стартового майданчика, повідомляє Space.com.

Витік рідкого водню було зафіксовано в суботу вранці, коли NASA намагалося заправити свою гігантську ракету Space Launch System (SLS), яка мала відправити корабель у подорож на орбіту Місяця. Незважаючи на три окремі спроби виправити витік, інженери не впоралися з завданням і, зрештою, вирішили зупинитися, щоб оцінити ситуацію.