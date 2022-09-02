Вчені знайшли останки найдавнішого динозавра Африки: як виглядав Мбірезавр

В Африці виявили останки Мбірезавра - одного з найбільших травоїдних динозаврів з довгою шиєю, що будь-коли жили на планеті Земля, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Sci.news.

Стародавній скелет Mbiresaurus raathi був знайдений у формації Пебблі-Аркосе в північній частині Зімбабве.

Стародавня істота зростала близько 1,8 м у довжину і важила від 9 до 29,5 кг. Вони пересувалися на двох ногах, мали невелику голову щодо тулуба та довгий хвіст. Крім того, у нього були маленькі зазубрені зуби трикутної форми, що свідчить про ймовірну травоїдність або всеїдність тварини.

"Відкриття Mbiresaurus raathi заповнює критичну географічну прогалину в літописі скам'янілостей найдавніших динозаврів і демонструє силу польових досліджень, заснованих на гіпотезах, для перевірки прогнозів про стародавнє минуле", - заявив доктор Крістофер Гріффін, палеонтолог з Єльського університету.

Варто зазначити, що археологам вдалося скласти практично повний скелет знайденого динозавра, за винятком частини руки та черепа.

"Ми ніяк не очікували знайти такий повний скелет динозавра, що добре зберігся. Відкриття Mbiresaurus raathi - захоплююча і особлива знахідка для Зімбабве і всієї палеонтологічної області", - прокоментував доктор Гріффін.


Марія Швець, Апостроф





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