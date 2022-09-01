Астрономи виявили "кільце Ейнштейна": йшло до Землі 12 млрд світлових років

За допомогою космічного телескопа NASA імені Джеймса Вебба астрономам вдалося зафіксувати так зване ідеальне "Кільце Ейнштейна" - об'єкт, який утворюється, коли світло від галактики або зірки проходить через іншу галактику, що знаходиться в 12 мільярдах світлових років від Землі, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Dailymail.

Вперше передбачене Альбертом Ейнштейном в 1915 році, коло, що світиться, формується через те, що світло від далекої галактики, позначеної SPT-S J041839-4751.8, огинає іншу, ближчу до Землі.

Астрономи виявили сотні кілець Ейнштейна, але для того, щоб JWST зміг зафіксувати кільце, що світиться, навколо сяючого яскраво-блакитного світла, воно повинно було вирівнятися з галактикою.

У 1915 році уродженець Німеччини Ейнштейн заявив, що гравітація є результатом того, що масивні об'єкти деформують саму тканину всесвіту, яку він назвав простором-часом. З того часу експерти змогли перевірити його загальну теорію відносності в Сонячній системі та довести, що Ейнштейн мав рацію.

Об'єкт, що світиться, був знятий телескопом NIRCam (камера ближнього інфрачервоного діапазону), яка призначена для уловлювання світла від ранніх зірок і галактик.

"Ми не змогли б побачити J0418, якби не здатність гравітації заломлювати світло. Без ефекту лінзи галактика, ймовірно, виглядала б як більшість далеких галактик: маленька крапля, що світиться", - говорить один з астрономів.


Марія Швець, Апостроф





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