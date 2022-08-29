Археологи знайшли у Британії вражаючу мозаїку з головними героями Троянської війни: фото та відео

Британські археологи виявили у графстві Ратленд у центральній Англії давню мозаїку римської епохи, на якій показано знамениту битву між двома головними героями Троянської війни: Ахіллесом та Гектором.

Про це пише Greek Reporter.

Мозаїка створює картину розміром 11 м на майже 7 м. Археологи знайшли її, коли розкопували складний комплекс вілл, що датуються третім-четвертим століттям нашої ери.

Заступник директора Археологічної служби Університету Лестера Джон Томас повідомив, що це відкриття римської мозаїки у Великій Британії - найцікавіше за останнє століття. Він також додав, що замовник такої мозаїки, швидше за все, великий знавець літературної класики і багатий.

Троянська війна дуже детально описана в епічній поемі "Іліада" Гомера. Гектор – це один із основних захисників Трої, який майже виграв війну. Коли Ахіллес залишив греків, Гектор штурмом взяв грецький табір, поранив Одіссея, а потім загрожував спалити флот греків. Після цього Агамемнон зібрав свої війська та відкинув троянців назад.

Фото: University of Leicester Archaeological Services

Гектор також убив найкращого друга великого грецького воїна Ахіллеса - Патрокла, забравши подаровані Патроклу обладунки. У результаті Ахіллес примирився з Агамемноном, став на бік греків і почав переслідувати вбивцю свого найкращого друга. При штурмі троянського замку вони зіткнулися в епічній битві віч-на-віч. Ахіллес знав свої обладунки досить добре, щоб пам'ятати їхні слабкі місця. Він кинув свій спис у маленьку щілину в області шиї, вбивши Гектора.

На цьому помста Гектор не закінчилася. Греки тричі протягли його труп довкола могили Патрокла, тим самим осквернивши тіло. Водночас його труп зберігся незайманим через втручання богів.

Фото: University of Leicester Archaeological Services


Катерина Глянько, Апостроф





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