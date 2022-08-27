На "червоній планеті" знайшли ознаки води: на черзі – докази життя

Марсохід Perseverance, який у 2021 році успішно приземлився на Марсі для його вивчення та пошуку ознак життя, зібрав марсіанські камені, які можуть містити ознаки життя.

Про це розповідає Mail Online, інформує Апостроф .

За словами вчених, камені носять сліди від води, що текла Червоною планетою, коли вона була водним світом, і, можливо, підтримувала життя мільярди років тому. Ці зразки допоможуть встановити, чи було колись життя на Марсі.

Вони були знайдені на дні кратера Езеро, де колись велика дельта річки впадала в озеро. У скелі висічені каньйони, утворені бурхливими річками, розмірами більшими за Ніл.

"На Землі є організми, які живуть у дуже схожих породах", - наголосила професор Емі Вільямс з Університету Флориди.

Долина Марінер являє собою велику систему каньйонів глибиною шість миль і шириною 150 миль, що простяглася вздовж марсіанського екватора. На Землі у таких місцях процвітає життя. Вчені намагаються знайти там свідчення стародавнього життя.

Perserverance оснащений буром, який просвердлює осад, щоб зібрати потенційні докази наявності скам'янілих мікробів. В даний час марсохід досліджує дельту річки, щоб зібрати більше зразків.