У США виявили одну з найдовших «стежок» динозаврів

Посуха в Техасі призвела до висихання річки, що тече у парку Dinosaur Valley State Park. Завдяки цьому дослідники знайшли ланцюжок слідів динозаврів, які ці тварини залишили близько 113 мільйонів років тому, повідомляє Science alert.

На опублікованих знімках можна побачити сліди, залишені лапою з трьома пальцями. Вони були прокладені в сухому руслі річки в США , що йде вниз. У підписі до зображення співробітники парку написали, що "це одна з найдовших стежок динозаврів у світі".