2022-08-25
У США виявили одну з найдовших «стежок» динозаврів
Динозаври залишили свої сліди 113 мільйонів років тому, інформує
Посуха допомогла знайти давні сліди динозаврів© Phys.org
Посуха в Техасі призвела до висихання річки, що тече у парку Dinosaur Valley State Park. Завдяки цьому дослідники знайшли ланцюжок слідів динозаврів, які ці тварини залишили близько 113 мільйонів років тому, повідомляє
На опублікованих знімках можна побачити сліди, залишені лапою з трьома пальцями. Вони були прокладені в сухому руслі річки в США, що йде вниз. У підписі до зображення співробітники парку написали, що "це одна з найдовших стежок динозаврів у світі".
Фаїна Вауліна, ZN.ua