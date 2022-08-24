Вчені розповіли, що буде з тілом людини на Марсі

Дослідники вважають, що найбільшим викликом для людей буде відсутність гравітації, схожої на земну, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, що буде з тілом людини на Марсі
Тривале перебування на Марсі може призвести до проблем з серцем
© NASA

Вчені з Австралійського національного університету провели моделювання, яке показало, як тіло людини поводитиметься на Марсі. Як повідомляється на сайті установи, ця модель може бути використана для того, щоб зрозуміти, чи зможуть астронавти перенести подорож до Червоної планети, а також впоратися з завданнями на ній.

У ході дослідження вчені прагнули зрозуміти, як відсутність гравітації, схожої на земну, впливатиме на здоров'я серцево-судинної системи людини. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, як люди будуть справлятися з марсіанськими гравітаційними силами, не такими сильними, як на нашій планеті, не зомліючи і без необхідності в невідкладній медичній допомозі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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