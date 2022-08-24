Вчені розповіли, що буде з тілом людини на Марсі

Вчені з Австралійського національного університету провели моделювання, яке показало, як тіло людини поводитиметься на Марсі. Як повідомляється на сайті установи , ця модель може бути використана для того, щоб зрозуміти, чи зможуть астронавти перенести подорож до Червоної планети, а також впоратися з завданнями на ній.

У ході дослідження вчені прагнули зрозуміти, як відсутність гравітації, схожої на земну, впливатиме на здоров'я серцево-судинної системи людини. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, як люди будуть справлятися з марсіанськими гравітаційними силами, не такими сильними, як на нашій планеті, не зомліючи і без необхідності в невідкладній медичній допомозі.