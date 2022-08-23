«Сонячний годинник» може допомогти передбачити магнітні бурі на Землі

Протягом 400 років вчені стежили за сонячними плямами, щоби визначити цикл нашої зірки. Але тепер дослідники запропонували використовувати систему "кола п'ятих", яка дозволить передбачити небезпечні умови космічної погоди на роки вперед, повідомляє Space.com.

У новому дослідженні вчені припустили, що «сонячний годинник», заснований на магнітному полі Сонця, може бути більш точним способом прогнозування небезпечних спалахів, які можуть завдати шкоди системам зв'язку Землі.