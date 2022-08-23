«Сонячний годинник» може допомогти передбачити магнітні бурі на Землі

Вчені пропонують стежити за ритмами магнітного поля нашої зірки, інформує ZN.ua.

«Сонячний годинник» може допомогти передбачити магнітні бурі на Землі
Вчені запропонували новий механізм визначення сонячної активності
© NASA

Протягом 400 років вчені стежили за сонячними плямами, щоби визначити цикл нашої зірки. Але тепер дослідники запропонували використовувати систему "кола п'ятих", яка дозволить передбачити небезпечні умови космічної погоди на роки вперед, повідомляє Space.com.

У новому дослідженні вчені припустили, що «сонячний годинник», заснований на магнітному полі Сонця, може бути більш точним способом прогнозування небезпечних спалахів, які можуть завдати шкоди системам зв'язку Землі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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