Вчені назвали рослину, яку слід першою виростити на Марсі

І це не картопля.

Вчені назвали рослину, яку слід першою виростити на Марсі
Вчені розповіли, яку рослину потрібно виростити на Марсі
© European Space Agency

Колонізація Марса є однією з цілей, яких людство прагне досягти в майбутньому. Коли ми зможемо подолати всі труднощі, пов'язані з подорожжю на цю планету, нам доведеться з'ясувати, яким чином зробити життя тут можливим і стійким. Основною частиною цього буде вирощування сільськогосподарських культур, повідомляє Science Alert.

Експерименти NASA показали, що ландшафт Червоної планети підходить для вирощування зернових культур. Але зробити це не так просто: пил та пісок не лише позбавлені корисних речовин та мікробів, а й сповнені солей та мінералів, які ускладнюють життя рослин.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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