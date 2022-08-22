2022-08-22
Вчені назвали рослину, яку слід першою виростити на Марсі
І це не картопля.
Вчені розповіли, яку рослину потрібно виростити на Марсі© European Space Agency
Колонізація Марса є однією з цілей, яких людство прагне досягти в майбутньому. Коли ми зможемо подолати всі труднощі, пов'язані з подорожжю на цю планету, нам доведеться з'ясувати, яким чином зробити життя тут можливим і стійким. Основною частиною цього буде вирощування сільськогосподарських культур, повідомляє
Експерименти NASA показали, що ландшафт Червоної планети підходить для вирощування зернових культур. Але зробити це не так просто: пил та пісок не лише позбавлені корисних речовин та мікробів, а й сповнені солей та мінералів, які ускладнюють життя рослин.
Фаїна Вауліна, ZN.ua