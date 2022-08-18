В Ізраїлі археологи знайшли "дивні" кістки стародавніх тварин: подробиці та фото

У стародавньому місті Мареша в центральному Ізраїлі, археологи знайшли понад 600 астрагалів – кісток тварин, які використовувалися для гри та передбачень.

Про це повідомляє Haaretz, інформує Апостроф .

Кістки баранів та кіз були виявлені у штучних печерах, вирубаних у скелі нижнього міста.

“У римський і елліністичний період астрагали широко використовувалися в ворожіннях, у тому числі й в Мареші. Але що нас найбільше здивувало, це їхня кількість, особливо тих, на яких написані імена богів і богинь”, – зазначила доктор Лі Перрі-Гал з Управління старовини Ізраїлю.

У давні часи кістки тварин застосовувалися як для гри, так і зв'язку з потойбічними силами. На виявлених у Мареші кістках було вирізано числа, імена божеств і, вірогідно, прокляття.

Знахідка ще потребує ретельного вивчення.