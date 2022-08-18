Вчені відкрили супутник у троянського астероїда Юпітера

Космічний апарат Lucy, який був запущений у рамках місії NASA з дослідження шести троянських астероїдів Юпітера, зміг виявити супутник такого астероїда. При цьому це найменший з астероїдів, які досліджуватиме апарат, повідомляє NASA.

27 березня Lucy виявила, що астероїд Полімель має власний супутник. Цього дня астероїд мав пройти перед зіркою, що дозволило б команді місії спостерігати, як змінюється яскравість світила у момент проходу небесного тіла. Завдяки цьому вчені хотіли встановити місце, розміри та форму Полімель з безпрецедентною точністю.