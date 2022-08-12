Люди навчилися говорити, коли втратили частину голосового апарату приматів

Спрощення будови голосового апарату людей, порівняно з іншими приматами, доводить, що часто правильна еволюція — це еволюція від складного до простого, інформує ZN.ua.

Люди навчилися говорити, коли втратили частину голосового апарату приматів
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Нове дослідження голосового апарату людини та інших приматів показує, що наша гортань в ході еволюції отримала набагато простішу анатомію, ніж у наших предків, що не говорять, повідомляє Science. Це спрощення якраз і дозволило нашому вигляду замість складних трелів, як у інших приматів, відтворювати рівну послідовність звуків, які стали мовленням.

"Це справедливий висновок", - говорить Барт де Бур, лінгвіст, який вивчає еволюцію мови у Вільному університеті Брюсселя.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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