2022-08-12
Люди навчилися говорити, коли втратили частину голосового апарату приматів
Спрощення будови голосового апарату людей, порівняно з іншими приматами, доводить, що часто правильна еволюція — це еволюція від складного до простого, інформує
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Нове дослідження голосового апарату людини та інших приматів показує, що наша гортань в ході еволюції отримала набагато простішу анатомію, ніж у наших предків, що не говорять,
"Це справедливий висновок", - говорить Барт де Бур, лінгвіст, який вивчає еволюцію мови у Вільному університеті Брюсселя.
Юлія Мельничук, ZN.ua