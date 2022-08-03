Шосте масове вимирання: вчені назвали нові часові межі

Вчений-кліматолог Куніо Кайхо з Університету Тохоку в Японії заявив, що шосте масове вимирання в історії Землі не можна порівняти з попередніми. У всякому разі, воно не буде таким протягом найближчих століть, повідомляє Science Alert .

За останні 540 мільйонів років наша планета не раз втрачала більшу частину видового розмаїття за відносно короткий проміжок часу. Такі події отримали назву масових вимирань і часто слідують за глобальними змінами клімату, похолодання чи потепління.