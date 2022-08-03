Шосте масове вимирання: вчені назвали нові часові межі

Дослідники вважають, що поки що хвилюватися рано.

Шосте масове вимирання: вчені назвали нові часові межі
Вчений вважає, що вимирання може розпочатися пізніше, ніж передбачалося
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Вчений-кліматолог Куніо Кайхо з Університету Тохоку в Японії заявив, що шосте масове вимирання в історії Землі не можна порівняти з попередніми. У всякому разі, воно не буде таким протягом найближчих століть, повідомляє Science Alert.

За останні 540 мільйонів років наша планета не раз втрачала більшу частину видового розмаїття за відносно короткий проміжок часу. Такі події отримали назву масових вимирань і часто слідують за глобальними змінами клімату, похолодання чи потепління.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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