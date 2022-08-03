NASA показало вражаюче фото галактики "Колесо Воза" в 500 млн світлових років від Землі

Космічний телескоп Джеймс Вебб зробив нові унікальні знімки Всесвіту. Цього разу до кадру потрапила галактика "Колесо Воза", інформує Апостроф.

Нові фотографії допоможуть розкрити подробиці про зіркоутворення та центральну чорну діру галактики, повідомляє NASA.

У кадр телескопа потрапила не лише галактика "Колесо Воза", а й дві менші за розміром галактики на тлі багатьох інших галактик.

Що стосується галактики "Колесо Воза", то вона розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Скульптора.

Унікальна галактика утворилася внаслідок високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою та меншою галактикою, які не потрапили на зображення.

Галактика "Колесо Воза" має два кільця, які розширюються назовні від центру зіткнення. Астрономи називають її "кільцевою галактикою", що зустрічається вкрай рідше, ніж спіральні галактики, такі як Чумацький Шлях.

Раніше галактику намагався дослідити космічний телескоп Хаббла, але безуспішно. Телескоп Вебб відкрив дослідникам нове розуміння її природи.

Нагадаємо, що оператори орбітального телескопа "Джеймс Вебб" опублікували знімки Юпітера.


Максим Яценко, Апостроф





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