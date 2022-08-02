2022-08-02
Вчені тільки помітили великий астероїд, який мчить до Землі
Небесне тіло пролетить повз планету на швидкості 116 тисяч кілометрів на годину, інформує
Астероїд пролетить повз Землю 3 серпня© Hi-news.ru
Астероїд діаметром 380 метрів, що можна порівняти з розмірами Емпайр-стейт-білдінг, пролетить повз Землю 3 серпня. Як повідомляє
Астероїд, який отримав позначення 2022 OE2, пролетить на відстані 5,14 мільйонів кілометрів від Землі. Це в 13 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Місяця, тому немає жодних шансів на те, що астероїд вріжеться в Землю.
Фаїна Вауліна, ZN.ua