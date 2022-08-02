Вчені тільки помітили великий астероїд, який мчить до Землі

Небесне тіло пролетить повз планету на швидкості 116 тисяч кілометрів на годину, інформує ZN.ua.

Вчені тільки помітили великий астероїд, який мчить до Землі
Астероїд пролетить повз Землю 3 серпня
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Астероїд діаметром 380 метрів, що можна порівняти з розмірами Емпайр-стейт-білдінг, пролетить повз Землю 3 серпня. Як повідомляє Newsweek, астероїд виявили лише кілька днів тому. Втім, жодної небезпеки для планети він не становить.

Астероїд, який отримав позначення 2022 OE2, пролетить на відстані 5,14 мільйонів кілометрів від Землі. Це в 13 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Місяця, тому немає жодних шансів на те, що астероїд вріжеться в Землю.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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