2022-08-01
Вчені знайшли новий вид панд, які мешкали в Європі
Ці ведмеді вимерли шість мільйонів років тому.
Вчені знайшли новий вид панд© Pascal M?ller
Пара викопних зубів, які зберігалися в музейній колекції понад 40 років, розповіла вченим про панд, які мешкали в Європі близько шести мільйонів років тому. Коли дослідники вивчили цей зразок, вони з'ясували, що зуби належать раніше невідомому виду тварин, повідомляє
Новий вид був близьким родичем сучасних гігантських панд. Вчені вважають, що представники цього виду були останніми пандами Європи.
Фаїна Вауліна, ZN.ua