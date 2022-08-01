Вчені знайшли новий вид панд, які мешкали в Європі

Пара викопних зубів, які зберігалися в музейній колекції понад 40 років, розповіла вченим про панд, які мешкали в Європі близько шести мільйонів років тому. Коли дослідники вивчили цей зразок, вони з'ясували, що зуби належать раніше невідомому виду тварин, повідомляє Live Science.

Новий вид був близьким родичем сучасних гігантських панд. Вчені вважають, що представники цього виду були останніми пандами Європи.