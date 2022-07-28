NASA запустить ще два невеликі вертольоти на Марс

NASA планує запустити на Марс ще два невеликі вертольоти, які допоможуть доставити на Землю зразки ґрунту Червоної планети, зібрані ровером Perseverance. Поки що планується, що марсохід доставить їх до ракети, яка транспортує зразки на нашу планету приблизно через 10 років, повідомляє АР.

Але якщо ровер вийде з ладу, два невеликі літальні апарати доставлять зразки до ракети замість нього. Будувати їх та запустити на Червону планету планують наприкінці нинішнього десятиліття.