2022-07-27
Апарат NASA знайшов на Місяці місця з комфортною для життя температурою
Можливо, людям, які прибудуть на супутник Землі, доведеться жити у печерах, інформує
Вчені вважають, що люди зможуть жити у печерах на Місяці© NASA
Вчені, які працюють з NASA, за допомогою апарату Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) виявили на Місяці затінені місця, температура в яких завжди коливається в межах комфортних для людини 17 градусів за Цельсієм, повідомляє
Ці западини можуть вести до печер під поверхнею Місяця та стати надійними місцями для базування тут дослідників. Вони є стабільнішими, ніж поверхня супутника нашої планети, яка вдень нагрівається до 127 градусів за Цельсієм і охолоджується до -173 градусів уночі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua