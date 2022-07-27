Апарат NASA знайшов на Місяці місця з комфортною для життя температурою

Вчені, які працюють з NASA, за допомогою апарату Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) виявили на Місяці затінені місця, температура в яких завжди коливається в межах комфортних для людини 17 градусів за Цельсієм, повідомляє Phys.org.

Ці западини можуть вести до печер під поверхнею Місяця та стати надійними місцями для базування тут дослідників. Вони є стабільнішими, ніж поверхня супутника нашої планети, яка вдень нагрівається до 127 градусів за Цельсієм і охолоджується до -173 градусів уночі.