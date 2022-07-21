Телескоп «Джеймс Вебб» знайшов найдальшу відому галактику

Галактика знаходиться на відстані 13,5 мільярда світлових років від Землі, інформує ZN.ua.

Телескоп «Джеймс Вебб» знайшов найдальшу відому галактику
Галактика знаходиться на відстані 13,5 мільярда світлових років від Землі
© NASA

Через тиждень після публікації перших знімків, зроблених телескопом «Джеймс Вебб», стало відомо про нове відкриття, зроблене апаратом. Ймовірно, йому вдалося знайти галактику, яка знаходиться на відстані 13,5 мільярда світлових років від Землі, повідомляє Science Alert.

Відома під назвою GLASS-z13, галактика з'явилася лише через 300 мільйонів років після Великого вибуху. Вона на 100 мільйонів років старша за будь-який інший подібний об'єкт, відомий на даний момент.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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