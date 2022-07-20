На території ресторану у Китаї випадково знайшли сліди динозаврів

Вік знахідки оцінюється у 100 мільйонів років.

На території ресторану у Китаї випадково знайшли сліди динозаврів
Сліди динозаврів знайшли на території ресторану
© CNN

На південному заході Китаю було виявлено сліди динозаврів віком 100 мільйонів років. Їх відкрили після того, як один із відвідувачів ресторану у Лешані помітив сліди у внутрішньому дворі закладу, повідомляє CNN.

За словами палеонтолога Ліда Сіна з Китайського університету геонаук, дослідники виявили сліди двох зауроподів – динозаврів раннього крейдяного періоду. Команда вченого підтвердила відкриття за допомогою 3D-сканування.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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