На території ресторану у Китаї випадково знайшли сліди динозаврів

На південному заході Китаю було виявлено сліди динозаврів віком 100 мільйонів років. Їх відкрили після того, як один із відвідувачів ресторану у Лешані помітив сліди у внутрішньому дворі закладу, повідомляє CNN.

За словами палеонтолога Ліда Сіна з Китайського університету геонаук, дослідники виявили сліди двох зауроподів – динозаврів раннього крейдяного періоду. Команда вченого підтвердила відкриття за допомогою 3D-сканування.