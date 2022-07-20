2022-07-20
На території ресторану у Китаї випадково знайшли сліди динозаврів
Вік знахідки оцінюється у 100 мільйонів років.
Сліди динозаврів знайшли на території ресторану© CNN
На південному заході Китаю було виявлено сліди динозаврів віком 100 мільйонів років. Їх відкрили після того, як один із відвідувачів ресторану у Лешані помітив сліди у внутрішньому дворі закладу,
За словами палеонтолога Ліда Сіна з Китайського університету геонаук, дослідники виявили сліди двох зауроподів – динозаврів раннього крейдяного періоду. Команда вченого підтвердила відкриття за допомогою 3D-сканування.
Фаїна Вауліна, ZN.ua