2022-07-19
Астрономи виявили «сплячу» чорну діру поза Чумацьким Шляхом
Об'єкт знаходиться у Великій Магеллановій хмарі.
Вчені знайшли чорну діру зіркової маси© Европейская Южная Обсерватория
Міжнародна група експертів виявила чорну діру зоряної маси у Великій Магеллановій хмарі – галактиці-супутниці Чумацького Шляху. Дослідники також з'ясували, що зірка, яка породила цю чорну діру, зникла без видимих ознак потужного вибуху,
Зазначається, що об'єкт виявила група дослідників, відома викриттям кількох хибних відкриттів чорної діри.
Фаїна Вауліна, ZN.ua