Астрономи виявили «сплячу» чорну діру поза Чумацьким Шляхом

Міжнародна група експертів виявила чорну діру зоряної маси у Великій Магеллановій хмарі – галактиці-супутниці Чумацького Шляху. Дослідники також з'ясували, що зірка, яка породила цю чорну діру, зникла без видимих ознак потужного вибуху, повідомляє Європейська південна обсерваторія.

Зазначається, що об'єкт виявила група дослідників, відома викриттям кількох хибних відкриттів чорної діри.