Немовлята виявилися здатними розпізнавати звуки мови вже через кілька годин після народження

Мозок дітей практично одразу починає вчитися новому.

Немовлята виявилися здатними розпізнавати звуки мови вже через кілька годин після народження
Діти розпізнають мову відразу після народження
© tjsocoz/unsplash

Вчені з Великої Британії та Китаю з'ясували, що немовлята здатні розпізнавати звуки мови вже в перші години після народження. Це відбувається завдяки тому, що їхній мозок одразу починає вчитися чомусь новому, повідомляє Science Alert.

Ми часто думаємо про немовлят, як про чистий аркуш, мало здатний до навчання в перші тижні життя. Але насправді це не так. Ще в утробі матері діти вчаться розрізняти голоси та деякі звуки мови, а вже незабаром після народження вони віддають перевагу мовним звукам перед немовними.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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