2022-07-19
Немовлята виявилися здатними розпізнавати звуки мови вже через кілька годин після народження
Мозок дітей практично одразу починає вчитися новому.
Діти розпізнають мову відразу після народження© tjsocoz/unsplash
Вчені з Великої Британії та Китаю з'ясували, що немовлята здатні розпізнавати звуки мови вже в перші години після народження. Це відбувається завдяки тому, що їхній мозок одразу починає вчитися чомусь новому, повідомляє
Ми часто думаємо про немовлят, як про чистий аркуш, мало здатний до навчання в перші тижні життя. Але насправді це не так. Ще в утробі матері діти вчаться розрізняти голоси та деякі звуки мови, а вже незабаром після народження вони віддають перевагу мовним звукам перед немовними.
Фаїна Вауліна, ZN.ua