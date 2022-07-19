Вчені розповіли, чому глибоководні корали світяться у темряві

Так корали заманюють здобич.

Вчені розповіли, чому глибоководні корали світяться у темряві
Вчені вважають, що корали, що світяться, приваблюють так здобич
© Tel Aviv University

Вчені з Університету Тель-Авіва, ймовірно, змогли розкрити таємницю того, чому деякі глибоководні корали світяться у темряві. За їхніми словами, рифові корали з зеленими і жовтими щупальцями, що світяться, флуоресціюють для того, щоб заманювати жертву, повідомляє Science Alert.

Більшість коралів, які утворюють рифи, знаходяться на мілководді, тому водорості, що мешкають у них, можуть уловлювати сонячне світло, що просочується з поверхні океану. Але існують інші види коралів, які ростуть на глибині до 6000 метрів у темному і холодному морі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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