У неділю повз Землю пролетить астероїд розміром з будівлю

Всього з 14 по 17 липня з нашою планетою зблизиться п'ять «космічних каменів», інформує ZN.ua.

У неділю повз Землю пролетить астероїд розміром з будівлю
Астероїд діаметром 88 метро пролетить повз Землю 17 липня
© Hi-news.ru

У неділю, 17 липня, повз Землю пролетить великий астероїд. Як свідчать дані Лабораторії реактивного руху NASA, діаметр небесного тіла становитиме 88 метрів.

Таким чином, розміри астероїда можна порівняти з великим будинком. Зазначається, що відстань від «космічного каменю» до нашої планети становитиме 6,1 мільйона кілометрів. Тобто він не несе прямої загрози Землі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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