У неділю повз Землю пролетить астероїд розміром з будівлю

У неділю, 17 липня, повз Землю пролетить великий астероїд. Як свідчать дані Лабораторії реактивного руху NASA, діаметр небесного тіла становитиме 88 метрів.

Таким чином, розміри астероїда можна порівняти з великим будинком. Зазначається, що відстань від «космічного каменю» до нашої планети становитиме 6,1 мільйона кілометрів. Тобто він не несе прямої загрози Землі.