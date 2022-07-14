2022-07-14
У неділю повз Землю пролетить астероїд розміром з будівлю
Всього з 14 по 17 липня з нашою планетою зблизиться п'ять «космічних каменів», інформує
Астероїд діаметром 88 метро пролетить повз Землю 17 липня© Hi-news.ru
У неділю, 17 липня, повз Землю пролетить великий астероїд. Як свідчать
Таким чином, розміри астероїда можна порівняти з великим будинком. Зазначається, що відстань від «космічного каменю» до нашої планети становитиме 6,1 мільйона кілометрів. Тобто він не несе прямої загрози Землі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua