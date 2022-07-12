Вченим вперше вдалося клонувати тварин з висушених клітин шкіри

Клітини висушили, поступово заморожуючи до -80 градусів за Цельсієм, інформує ZN.ua.

Вченим вперше вдалося клонувати тварин з висушених клітин шкіри
Вченим вдалося клонувати мишей з заморожених клітин
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Вчені з японського Університету Яманаші змогли клонувати мишей з висушених та заморожених клітин шкіри їхніх хвостів. Як повідомляє Science Alert, клітини шкіри були висушені за допомогою процесу, який називається сублімаційним сушінням.

Він дозволяє, наприклад, висушити та зберігати ягоди або харчування для астронавтів. Водночас вважалося, що ліофілізація руйнує клітини. Тепер же вчені довели, що з них можна виростити повноцінні, життєздатні та фертильні клони. Це важливо, оскільки зберігання ембріонів у рідкому азоті є дуже дорогим процесом, а умови зберігання легко порушити у разі стихійного лиха.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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