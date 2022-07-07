NASA втратило зв'язок з кубсатом, який летить до Місяця

NASA втратило зв'язок з крихітним супутником CAPSTONE, який залишив орбіту Землі 4 липня і прямує до Місяця. Він є частиною програми, у ході якої американське космічне відомство планує повернути людей на супутник Землі, повідомляє Engadget.

Інженери втратили зв'язок з супутником вагою 25 кілограмів невдовзі після того, як він відокремився від прискорювача ракети-носія Electron і покинув орбіту нашої планети. Команда місії заявила про те, що має достовірну інформацію про траєкторію руху супутника, і оператори намагатимуться відновити зв'язок з ним.