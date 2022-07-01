Вчені розповіли, чи вріжеться в Землю «найнебезпечніший астероїд в історії»

Передбачалося, що астероїд вріжеться в планету 2052 року, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, чи вріжеться в Землю «найнебезпечніший астероїд в історії»
Вчені з'ясували, чи вріжеться в Землю небезпечний астероїд

Вчені провели велику спостережну кампанію, в якій брали участь найпотужніші телескопи у світі, щоб з'ясувати, чи вріжеться в Землю астероїд, який називали «найнебезпечнішим в історії». Ці спостереження показали, що космічний камінь все-таки пролетить повз нашу планету, повідомляє Space.com.

Європейське космічне агентство назвало астероїд під позначенням 2021 року QM1 «найнебезпечнішим астероїдом, відомим людству». Численні спостереження та перерахунки його орбіти показували, що він має впасти на Землю у квітні 2052 року.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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