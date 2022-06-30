2022-06-30
Люди могли приручити собак двічі – вчені
Домашні собаки, мабуть, походять від двох ліній диких вовків, інформує
Собаки були приручені кілька разів© GINA SOULE/THE PET PHOTOGRAPHERS CLUB
Вчені проаналізували давню ДНК вовків, яка зберігалася у вічній мерзлоті протягом десятків тисяч років, та змогли пролити світло на процес одомашнення собак. Цей аналіз показав, що люди приручили цих тварин двічі, повідомляє
Всі існуючі зараз собаки, від крихітного чихуахуа до мастіфа, належать до одного виду, Canis familiaris. І всі вони походять від загального предка вовків, включаючи сучасного сірого вовка, Canis lupus. Але часові рамки одомашнення викликають дискусії. Деякі вчені припускають, що цей процес розпочався 100 тисяч років тому.
Фаїна Вауліна, ZN.ua