Люди могли приручити собак двічі – вчені

Вчені проаналізували давню ДНК вовків, яка зберігалася у вічній мерзлоті протягом десятків тисяч років, та змогли пролити світло на процес одомашнення собак. Цей аналіз показав, що люди приручили цих тварин двічі, повідомляє Science Alert .

Всі існуючі зараз собаки, від крихітного чихуахуа до мастіфа, належать до одного виду, Canis familiaris. І всі вони походять від загального предка вовків, включаючи сучасного сірого вовка, Canis lupus. Але часові рамки одомашнення викликають дискусії. Деякі вчені припускають, що цей процес розпочався 100 тисяч років тому.