Відмінні від Землі інопланетні світи можуть бути придатними для життя протягом мільярдів років – вчені

Дослідники визначили тип екзопланет, у яких може існувати життя, інформує ZN.ua.

Відмінні від Землі інопланетні світи можуть бути придатними для життя протягом мільярдів років – вчені
Вчені назвали тип екзопланет, на яких може існувати життя
© NASA

Земля – єдина відома нам населена планета. Тому у пошуках життя на інших планетах ми орієнтуємось на параметри нашої власної. Але умови для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, можуть не обмежуватись небесними тілами, схожими на Землю. Тепер вченим вдалося визначити тип екзопланет, які можуть бути населеними протягом мільярдів років, повідомляє Science Alert.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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