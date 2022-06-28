Відмінні від Землі інопланетні світи можуть бути придатними для життя протягом мільярдів років – вчені

Земля – єдина відома нам населена планета. Тому у пошуках життя на інших планетах ми орієнтуємось на параметри нашої власної. Але умови для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, можуть не обмежуватись небесними тілами, схожими на Землю. Тепер вченим вдалося визначити тип екзопланет, які можуть бути населеними протягом мільярдів років, повідомляє Science Alert .