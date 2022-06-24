Вчені натрапили на несподівану знахідку у гнізді динозаврів: фото

В Індії, в штаті Мадхья-Прадеш, вчені в Національному парку скам'янілостей динозаврів виявили яйце всередині скам'янілого яйця, таке явище ще називають "яйцеклітина-в-яйці".

Про це розповідає IFLScience, інформує Апостроф .

Незвичайне яйце належить титанозавру і говорить про те, що яйцевод цього виду динозаврів був схожий на яйцевод птахів. Яйцеклітина-в-яйці зустрічається, наприклад, у курей.

Вчені виявили 52 гнізда зауроподів-титанозаврів неподалік села Падля. В одному з них було 10 скам'янілих яєць, включаючи "яйце в яйці", яке має два шари шкаралупи.

Важливість знахідки полягає в тому, що вона допоможе вченим вивчати репродуктивну функцію та будову внутрішніх органів титанозаврів.