Вчені натрапили на несподівану знахідку у гнізді динозаврів: фото

В Індії, в штаті Мадхья-Прадеш, вчені в Національному парку скам'янілостей динозаврів виявили яйце всередині скам'янілого яйця, таке явище ще називають "яйцеклітина-в-яйці".

Про це розповідає IFLScience, інформує Апостроф.

Незвичайне яйце належить титанозавру і говорить про те, що яйцевод цього виду динозаврів був схожий на яйцевод птахів. Яйцеклітина-в-яйці зустрічається, наприклад, у курей.

Вчені виявили 52 гнізда зауроподів-титанозаврів неподалік села Падля. В одному з них було 10 скам'янілих яєць, включаючи "яйце в яйці", яке має два шари шкаралупи.

Важливість знахідки полягає в тому, що вона допоможе вченим вивчати репродуктивну функцію та будову внутрішніх органів титанозаврів.


Олена Руденко, Апостроф





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