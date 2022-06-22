NASA поступово почне відключати «Вояджери»

Епічна міжзоряна подорож апаратів «Вояджер» незабаром може добігти кінця, оскільки NASA починає потроху відключати їхні інструменти. Рішення допоможе знизити енергоспоживання апаратів та трохи продовжити термін їхньої служби – до 2030 року, повідомляє Business insider.

"Вояджери" були запущені 45 років тому і з того часу розширили межі досліджень космосу. Вони забралися далі від Землі, аніж будь-який інший створений людиною об'єкт, і цей рекорд навряд чи буде побитий у найближчі десятиліття.