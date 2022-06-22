NASA поступово почне відключати «Вояджери»

"Життя" апаратів може закінчитися вже до 2030 року.

NASA поступово почне відключати «Вояджери»
NASA почне поступово відключати інструменти "Вояджерів"
© NASA

Епічна міжзоряна подорож апаратів «Вояджер» незабаром може добігти кінця, оскільки NASA починає потроху відключати їхні інструменти. Рішення допоможе знизити енергоспоживання апаратів та трохи продовжити термін їхньої служби – до 2030 року, повідомляє Business insider.

"Вояджери" були запущені 45 років тому і з того часу розширили межі досліджень космосу. Вони забралися далі від Землі, аніж будь-який інший створений людиною об'єкт, і цей рекорд навряд чи буде побитий у найближчі десятиліття.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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