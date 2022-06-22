NASA продовжило наукову місію апарату InSight, але він «помре» раніше

Сейсмометр апарату пропрацює трохи довше, ніж планувалося, інформує ZN.ua.

NASA продовжило наукову місію апарату InSight, але він «помре» раніше
Вчені продовжили термін роботи сейсмометра станції InSight
© NASA

Команда місії InSight вирішила продовжити термін роботи сейсмометра станції. Але це означає, що вона швидше витратить доступний їй запас енергії, повідомляє Phys.org.

Оскільки запас енергії, доступної InSight, швидко скорочується, команда апарату переглянула графік місії, щоб максимізувати наукову роботу, яку він може провести. Планувалося, що станція відключить сейсмометр – останній науковий інструмент, який усе ще продовжував працювати, – до кінця червня. Це мало заощадити енергію і дозволити апарату прожити до грудня.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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