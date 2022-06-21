Апарат DART зробив знімок Веги

Вчені перевіряють, наскільки добре камера пристрою вловлює яскраве світло, інформує ZN.ua.

Апарат DART зробив знімок Веги
Вега потрапила до об'єктиву камери апарату DART
© NASA

Апарат Double Asteroid Redirection Test (DART), який має зіткнутися з супутником астероїда та змінити його траєкторію, зробив знімок Веги – яскравої зірки на нічному небі. Таким чином команда фахівців перевіряла роботу камери пристрою, повідомляє Space.com.

Наголошується, що апарат не зовсім призначений для космічних знімків. Але команда місії хотіла перевірити, скільки яскравого світла здатна вловлювати камера Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO).


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Китай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – BloombergКитай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – Bloomberg
Марсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеялаМарсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеяла
Илон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полетИлон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полет
Китайский аппарат нашел «двойное» доказательство существования воды на ЛунеКитайский аппарат нашел «двойное» доказательство существования воды на Луне
Рогозин похвастался ролью корабля «Прогресс» в спасении МКС от мусора, который РоSSия же и создалаРогозин похвастался ролью корабля «Прогресс» в спасении МКС от мусора, который РоSSия же и создала
Блок рекламы


Похожие новости
В Норвегии после карантина вакцинируют пингвинов, обитающих в аквариуме города Берген, - СМИ
На севере Норвегии зафиксировали скачок радиации
Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей советской подлодке "Комсомолец"
Космические апараты NASA теперь могут включать в себя космические аппараты, оснащенные плутонием
В Норвегии начали строительство самой высокой башни из дерева
Всемирное хранилище семян в Норвегии собираются дополнительно защищать
В Норвегии создали пули для подводной стрельбы (ВИДЕО)
На реакторе в Норвегии произошла утечка радиации
В Норвегии случайно нашли 1200-летний меч викингов (ФОТО)
Норвегия будет улавливать ядерные взрывы специальной паутиной
Последние новости
Подгружаем последние новости