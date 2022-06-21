Апарат DART зробив знімок Веги

Апарат Double Asteroid Redirection Test (DART), який має зіткнутися з супутником астероїда та змінити його траєкторію, зробив знімок Веги – яскравої зірки на нічному небі. Таким чином команда фахівців перевіряла роботу камери пристрою, повідомляє Space.com.

Наголошується, що апарат не зовсім призначений для космічних знімків. Але команда місії хотіла перевірити, скільки яскравого світла здатна вловлювати камера Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO).