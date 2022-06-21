Палеонтологи знайшли яйце динозавра всередині іншого яйця

Подібне спостерігається у деяких птахів, але у рептилій було виявлено вперше, інформує ZN.ua.

Палеонтологи знайшли яйце динозавра всередині іншого яйця
Вчені знайшли в гнізді динозаврів "яйце в яйці"
© Scientific Reports

Вченим вдалося знайти скам'яніле яйце динозавра, яке ховалося всередині яйця. Це явище відоме як ovum-in-ovo, воно іноді зустрічається у птахів, таких як кури, але його вперше вдалося виявити у динозаврів та рептилій загалом, повідомляє IFL science.

Незвичайне яйце належало титанозавру, воно може більше розповісти про морфологію їхнього яйцеводи, яка, ймовірно, була більше схожа на сучасних птахів, пристосованих до послідовного відкладання яєць. Ймовірно, ці динозаври також могли відкладати яйце за яйцем.

«Рідкісну і важливу знахідку» зробили у формації Ламета в Індії, яка датується верхньою крейдою. Яйце було виявлено в Національному парку скам'янілостей динозаврів Баг, де знайшли 52 гнізда зауропод.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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