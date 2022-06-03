Ученые пересадили пациенту ухо, которое было выращено из его же тканей

Команда ученых из США заявила о том, что ей удалось успешно реконструировать человеческое ухо, использовав для этого собственные ткани пациента для создания трехмерного биоимпланта. Исследователи надеются, что в дальнейшем этот метод можно будет использовать для лечения пациентов с редким врожденным дефектом, сообщает Science Alert.

Операцию провели в рамках первой стадии клинических исследований для оценки безопасности и эффективности импланта для людей с микротией, у которых наружное ухо маленькое, несформированное должным образом. Имплант под названием AuriNovo был разработан компанией 3DBio Therapeutics, а операцией руководил Артуро Бонилья, основатель и директор Института микротии и врожденной деформации уха в Сан-Антонио, штат Техас.