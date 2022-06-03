Ученые пересадили пациенту ухо, которое было выращено из его же тканей

В дальнейшем такой подход надеются использовать для лечения людей с редким врожденным дефектом, информирует ZN.ua.

Ученые пересадили пациенту ухо, которое было выращено из его же тканей
Ухо вырастили из клеток пациента
© 3DBio Therapeutics

Команда ученых из США заявила о том, что ей удалось успешно реконструировать человеческое ухо, использовав для этого собственные ткани пациента для создания трехмерного биоимпланта. Исследователи надеются, что в дальнейшем этот метод можно будет использовать для лечения пациентов с редким врожденным дефектом, сообщает Science Alert.

Операцию провели в рамках первой стадии клинических исследований для оценки безопасности и эффективности импланта для людей с микротией, у которых наружное ухо маленькое, несформированное должным образом. Имплант под названием AuriNovo был разработан компанией 3DBio Therapeutics, а операцией руководил Артуро Бонилья, основатель и директор Института микротии и врожденной деформации уха в Сан-Антонио, штат Техас.


Фаина Ваулина, ZN.ua





Интересные новости
В июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планетВ июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планет
Эволюция происходит в четыре раза быстрее предполагаемого – ученыеЭволюция происходит в четыре раза быстрее предполагаемого – ученые
Ученые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлениюУченые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлению
Из вод реки Тигр на время поднялся город возрастом 3400 летИз вод реки Тигр на время поднялся город возрастом 3400 лет
Китайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников StarlinkКитайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников Starlink
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые обнаружили самое большое растение на ЗемлеУченые обнаружили самое большое растение на Земле
Китайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников StarlinkКитайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников Starlink
Кровь тиранозавра оказалось "горячей": ученые в США сделали революционное открытиеКровь тиранозавра оказалось "горячей": ученые в США сделали революционное открытие
Ученые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлениюУченые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлению
Ученые рассказали, как родился самый активный вулкан на планетеУченые рассказали, как родился самый активный вулкан на планете
Эволюция происходит в четыре раза быстрее предполагаемого – ученыеЭволюция происходит в четыре раза быстрее предполагаемого – ученые
Ученые обнаружили в атмосфере Земли новый вид химических веществУченые обнаружили в атмосфере Земли новый вид химических веществ
Ученые нашли 11 «затерянных» поселений под джунглями АмазонкиУченые нашли 11 «затерянных» поселений под джунглями Амазонки
В спутник Юпитера врезался загадочный крупный объект – ученыеВ спутник Юпитера врезался загадочный крупный объект – ученые
Ученые рассказали о развитой стоматологии у древних майяУченые рассказали о развитой стоматологии у древних майя
Последние новости
Подгружаем последние новости