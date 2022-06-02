В июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планет

В июне любители наблюдений за ночным небом смогут получить удивительную возможность: парад всех пяти планет, которые можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Так, в линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, сообщает Science Alert .

Их можно будет увидеть в порядке увеличения расстояния до Солнца, слева направо от линии горизонта. Первым будет Меркурий (58 миллионов километров от звезды), а последним – Сатурн (1,4 миллиарда километров).