В июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планет

Для наблюдений за небесным явлением не нужен будет телескоп, информирует ZN.ua.

В июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планет
Увидеть парад планет можно перед рассветом
© skyandtelescope.com

В июне любители наблюдений за ночным небом смогут получить удивительную возможность: парад всех пяти планет, которые можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Так, в линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, сообщает Science Alert.

Их можно будет увидеть в порядке увеличения расстояния до Солнца, слева направо от линии горизонта. Первым будет Меркурий (58 миллионов километров от звезды), а последним – Сатурн (1,4 миллиарда километров).


Фаина Ваулина, ZN.ua

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